Il Cagliari ieri ha trovato la prima vittoria casalinga in questa Serie A, battendo il Torino per 3-2. I rossoblù venerdì (ore 18.30) saranno di scena a Udine, mentre il prossimo impegno alla Domus sarà martedì 29 sempre alle 18.30 per l'unico turno infrasettimanale del campionato, contro il Bologna. Dalle 16 di oggi al via la vendita dei biglietti per l'incontro, valido per la decima giornata.

I biglietti potranno essere acquistati sui canali di vendita TicketOne, nelle ricevitorie autorizzate e nel Ticket Service di piazza L'Unione Sarda, abilitato sia per i settori ordinari sia per quelli dedicati ai diversamente abili in Distinti e Curva Sud (orari lunedì-venerdì 10-13 e 17-20, sabato 10-13).

Come prezzi, in Distinti 60 euro (40 ridotto donne, Over 65 e Under 18), in Tribuna Blu 90 euro (ridotto 60) e Tribuna Rossa 120 euro (ridotto 80). Curve già esaurite in abbonamento. Ieri erano 16.265 gli spettatori, quasi il tutto esaurito visto che la capienza è poco sopra 16.400 (settore ospiti incluso).

