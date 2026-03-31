Andrea Belotti vede sempre più vicino il rientro in campo, già da questa stagione e forse direttamente nel mese di aprile. Dopo l’infortunio dello scorso 27 settembre contro l’Inter (lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro), l’attaccante anche stamattina ha svolto parte della seduta di allenamento in gruppo coi compagni. Per lui proseguono i passi avanti: potrà essere una possibile opzione aggiuntiva per Fabio Pisacane in vista del finale di stagione, dove il Cagliari dovrà trovare i punti che mancano per la salvezza.

Personalizzato quest’oggi per altri due attaccanti, Gennaro Borrelli e Leonardo Pavoletti. Il resto del gruppo, fatta eccezione per i nazionali (Elia Caprile e Marco Palestra con l’Italia, Semih Kılıçsoy con la Turchia Under-21, Adam Obert con la Slovacchia e Ibrahim Sulemana col Ghana), ha svolto una prima parte della seduta odierna in palestra, dedicata allo sviluppo della forza. In campo esercizi di attivazione tecnica e torneo a più squadre, con partitelle giocate ad alta intensità su spazi ridotti. A chiudere, sessione di conclusioni a rete.

Sempre sui nazionali, alle 17.30 Kılıçsoy sarà in campo con la maglia numero 10 e la fascia da capitano della Turchia nella partita di qualificazione agli Europei Under-21 in Croazia. Alle 20.45, oltre a Bosnia-Italia, l’amichevole per la Slovacchia di Obert contro la Romania. Sulemana ha invece perso – rimanendo in panchina – ieri l’amichevole contro la Germania per 2-1, risultato costato la panchina al commissario tecnico Otto Addo a poco più di due mesi dai Mondiali.

Domani, per il Cagliari, allenamento a porte aperte: appuntamento alle 16 al Crai Sport Center, per i tifosi ingresso da via Sa Ruina a partire dalle 15.

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