Anche il nuovo vicepresidente Maurizio Fiori, in rappresentanza degli investitori americani entrati da novembre nel Cagliari Calcio, e il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Maria Simonelli parteciperanno all’incontro sul nuovo stadio del Cagliari previsto domani con l’Uefa. L’appuntamento è per le 11 in Comune, in un vertice potenzialmente decisivo per le sorti dell’impianto che dovrebbe sorgere al posto del Sant’Elia, in stato di abbandono da giugno 2017.

La presenza di Fiori non è casuale: è la forte dimostrazione di come i nuovi soci puntino fortemente sul progetto del nuovo stadio. Anche perché, come affermato dallo stesso Giulini la settimana scorsa al termine dell’Assemblea di Lega, col via libera alla costruzione dell’impianto le loro quote salirebbero fino a raggiungere la maggioranza. Il fondo americano, al momento, è leggermente sotto rispetto alle azioni possedute dal gruppo Fluorsid.

Non meno rilevante la presenza della Lega Calcio Serie A e del suo presidente Simonelli, alla seconda visita a Cagliari dopo quella di agosto scorso per il primo Trofeo Gigi Riva. C’è la volontà di stare al fianco della società rossoblù, in un iter piuttosto delicato e che ormai va avanti da oltre un decennio (il primo progetto risale a dicembre 2015), e di mostrare come anche a livello nazionale sia forte l’interesse per la costruzione del nuovo stadio del Cagliari. Lo stallo, dopo gli sviluppi della settimana scorsa, è sul canone di concessione: la società rossoblù propone 50mila euro, il Comune ritiene debba essere di più.

All’incontro, per l’Uefa, è atteso il delegato Michele Uva che sta seguendo il progetto. Per il Cagliari, assieme a Fiori, previsti il presidente Tommaso Giulini (che stasera sarà a Zenica per Bosnia-Italia assieme al club ambassador Nicola Riva), l’amministratore delegato Stefano Melis, l’avvocato Antonio Romei, i tecnici e il partner industriale Costim Real Estate. Per il Comune, il sindaco Massimo Zedda con la sua vice Maria Cristina Mancini, l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta e i dirigenti competenti. Sempre domani, alle 18, la discussione sullo stadio si sposterà in Consiglio comunale.

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