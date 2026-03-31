Anche Tommaso Giulini e Nicola Riva in tribuna al Bilino Polje di Zenica, dove stasera alle 20.45 l’Italia affronterà la Bosnia nella partita decisiva per la qualificazione ai Mondiali. Il presidente e il club ambassador hanno deciso di volare nella sede dove gli Azzurri si giocano l’accesso alla fase finale, anche per stare vicini ai due giocatori del Cagliari convocati: Elia Caprile e Marco Palestra.

Palestra, che ha esordito con l’Italia giovedì nella vittoriosa semifinale contro l’Irlanda del Nord (2-0 a Bergamo), ha visto confermato il numero 2. Caprile, invece, andrà di nuovo in tribuna: il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha preferito Marco Carnesecchi e Alex Meret come riserve di Gianluigi Donnarumma. A livello di formazione, l’undici della Nazionale non dovrebbe essere molto diverso da quello già visto cinque giorni fa, con Mateo Retegui favorito su Francesco Pio Esposito per affiancare Moise Kean in attacco.

Per Giulini e Riva, dopo la partita, il rientro in Sardegna. Il presidente del Cagliari, domani alle 11, avrà un incontro con l’Uefa in Comune sul progetto del nuovo stadio. Oltre a Caprile, gli altri che andranno in tribuna sono il difensore Diego Coppola (Paris Fc) e gli attaccanti Nicolò Cambiaghi (Bologna) e Gianluca Scamacca (Atalanta), con quest’ultimo che non ha recuperato dall'infortunio. Questo l’elenco dei convocati degli Azzurri per Bosnia-Italia.

Portieri: 12 Marco Carnesecchi (Atalanta), 1 Gianluigi Donnarumma (Manchester City), 22 Alex Meret (Napoli);

Difensori: 21 Alessandro Bastoni (Inter), 6 Alessandro Buongiorno (Napoli), 13 Riccardo Calafiori (Arsenal), 20 Andrea Cambiaso (Juventus), 3 Federico Dimarco (Inter), 19 Federico Gatti (Juventus), 23 Gianluca Mancini (Roma), 2 Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), 4 Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 16 Bryan Cristante (Roma), 17 Davide Frattesi (Inter), 5 Manuel Locatelli (Juventus), 14 Niccolò Pisilli (Roma), 8 Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: 15 Francesco Pio Esposito (Inter), 11 Moise Kean (Fiorentina), 7 Matteo Politano (Napoli), 10 Giacomo Raspadori (Atalanta), 9 Mateo Retegui (Al-Qadsiah).

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