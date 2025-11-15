L’illusione di avere svoltato dura solo un tempo, chiuso dalla Torres in vantaggio per 1-0 con rete di Starita. Nella ripresa il Perugia preme e ha anche fortuna in occasione della rete del pareggio, perché è un autogol di Brentan a decretare l’1-1.

Peccato davvero, perché contro una concorrente diretta la divisione della posta serve a poco e la squadra sassarese resta penultima. E non vince da 13 partite.

Il tecnico Greco, alla sua terza esperienza sassarese, si è affidato ai veterani e al 3-4-3. Nel primo tempo la Torres ha fatto la gara e creato tre occasioni da gol, dopo il rasoterra di Montevago in apertura. Il portiere Gemello ha respinto le incornate di Starita (14’) e Sala al 20’ in un’azione che lascia qualche dubbio per la posizione del portiere. La rete l’ha favorita Sala al 41’ con un fendente che Gemello ha respinto ma quasi sotto porta Starita ha corretto di testa. Gol dopo oltre 700 minuti di astinenza rossoblù.

Nel secondo tempo il Perugia ha premuto e trovato il pareggio al 55’ con Brentan, sfortunato nel tentativo di anticipare un avversario, ma l’azione sembra viziata da una spinta di Montevago su Mercadante. Al 67’ Tumbarello pericoloso ma il tiro viene deviato. Al 90’ Masala di testa sfiora il palo sinistro.

