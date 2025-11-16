Yerry Mina protagonista anche in nazionale, dopo l'ottima prova a Como (e le polemiche che l'avevano accompagnata). Il difensore del Cagliari è risultato decisivo nella vittoria per 2-1 della Colombia in amichevole contro la Nuova Zelanda, servendo l'assist per il gol partita. A tre minuti dal 90', poco dopo il pareggio avversario, ha gestito un pallone dalle retrovie sul centro-destra e lo ha servito in avanti: un lancio di circa 50 metri, sul quale Johan Carbonero si è inserito in mezzo alla difesa neozelandese per controllare e calciare in rete dal limite dell'area.

La Colombia si era portata in vantaggio in avvio con Gustavo Puerta, al 3'. Quindi il pareggio della Nuova Zelanda a opera di Ben Old all'80', in tap-in su cross basso dalla destra. Mina è rimasto in campo per tutta la partita.

Il match amichevole si è giocato a Fort Lauderdale, in Florida, dove la Colombia si è allenata per tutta la settimana. La nazionale sudamericana si sposterà ora a New York, dove alle 2 della notte italiana fra martedì e mercoledì affronterà in un'altra amichevole l'Oceania. Poi Mina potrà tornare a Cagliari, in vista della ripresa della Serie A contro il Genoa: sarà una corsa contro il tempo, visto il viaggio intercontinentale e l'anticipo sabato alle 15.

© Riproduzione riservata