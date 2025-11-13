Moldova-Italia finisce 0-2, ma tra gli azzurri e i Mondiali ci sono i playoffUna prestazione non brillante salvata dai gol di Mancini ed Esposito
Scesa in campo a Chisinau con una condanna ai playoff in virtù della vittoria pomeridiana della Norvegia sull’Estonia per 4-1, l’Italia ci mette del suo per non dissipare le preoccupazioni sulla qualificazione ai Mondiali 2026.
Il risultato finale in casa della Moldova è di 0-2, con la quinta vittoria della nuova gestione, grazie a un gol di Mancini che arriva a due minuti dalla fine e al raddoppio di Pio Esposito a tempo scaduto.
Gli azzurri di Gattuso avevano tenuto banco per tutta la prima frazione, andando vicini al vantaggio in più occasioni (soprattutto con Mancini al 25’). Ma il tabellino deve registrate anche un brivido causato da una conclusione dei padroni di casa con Postolachi, alta da buona posizione.
Il ritorno in campo è stato duro: Scamacca e compagni sembravano non trovare un equilibrio né un modo di colpire. Scatenando la rabbia degli italiani presenti sugli spalti.
Quando il tempo era agli sgoccioli la fiammata di Mancini. Ci aveva provato poco prima anche Pio Esposito, che raddrizza la mira dopo il 90’. Due a zero. Ma i giochi si faranno a marzo. Intanto c’è di nuovo la Norvegia.
(Unioneonline/E.Fr.)