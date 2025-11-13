Non potrà essere oggi l’esordio di Elia Caprile con la Nazionale. Il portiere del Cagliari non figura nell’elenco dei 23 convocati di Gennaro Gattuso per Moldavia-Italia di stasera, in programma alle ore 20.45 a Chișinău. Il commissario tecnico ha inserito in lista come portieri Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma e Guglielmo Vicario, con quest’ultimo che - come annunciato ieri in conferenza stampa - sarà titolare.

Caprile resta nel gruppo azzurro dei 26 giocatori a disposizione e stasera andrà in tribuna: se c’era una minima possibilità di debutto immediato (a gara in corso, visto l’annuncio su Vicario) è ora sfumata. Ed è improbabile che possa avvenire domenica in Italia-Norvegia, dove presumibilmente tornerà titolare Donnarumma. Per il portiere del Cagliari resta comunque un’esperienza di grande livello, dopo l’ottimo inizio di stagione in rossoblù, con la possibilità di continuare ad allenarsi col gruppo della Nazionale per il resto della settimana.

Questi i convocati di Gattuso per Moldavia-Italia. Assieme a Caprile restano fuori, dei 26 iniziali, Riccardo Calafiori che ha avuto dei piccoli problemi fisici e il cagliaritano Nicolò Barella squalificato (tornerà con la Norvegia).

Portieri: 12 Marco Carnesecchi (Atalanta), 1 Gianluigi Donnarumma (Manchester City), 14 Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: 21 Alessandro Bastoni (Inter), 2 Raoul Bellanova (Atalanta), 4 Alessandro Buongiorno (Napoli), 19 Andrea Cambiaso (Juventus), 22 Giovanni Di Lorenzo (Napoli), 3 Federico Dimarco (Inter), 13 Matteo Gabbia (Milan), 23 Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: 16 Bryan Cristante (Roma), 15 Davide Frattesi (Inter), 5 Manuel Locatelli (Juventus), 6 Samuele Ricci (Milan), 8 Sandro Tonali (Newcastle United);

Attaccanti: 18 Francesco Pio Esposito (Inter), 17 Riccardo Orsolini (Bologna), 7 Matteo Politano (Napoli), 10 Giacomo Raspadori (Atlético Madrid), 9 Mateo Retegui (Al-Qadsiah), 11 Gianluca Scamacca (Atalanta), 20 Mattia Zaccagni (Lazio).

