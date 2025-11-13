Un gol da urlo, che diventa fra gli undici migliori a livello mondiale in tutto il 2025 per la Fifa. È l’azione spettacolare di Cagliari-Venezia dello scorso 18 maggio, conclusa da Alessandro Deiola con un perfetto destro all’incrocio: è stata inserita fra i candidati per il Puskás Award, il premio che la Fifa assegna al gol più bello dell’anno.

Il gol di Deiola ha chiuso il 3-0 con cui la squadra di Davide Nicola aveva conquistato l’aritmetica salvezza nella scorsa Serie A. Un’azione corale con combinazioni, tunnel, tocchi di prima e 13 passaggi consecutivi che hanno liberato Deiola al tiro, un formidabile interno destro a giro che si è insaccato sotto l’incrocio dei pali, imparabile per il portiere avversario.

Per le nominations, la Fifa ha preso in esame i gol realizzati dall’11 agosto 2024 al 2 agosto 2025. Quello di Deiola è l’unico che riguarda l’Italia, in un premio che negli scorsi anni ha visto vincere - tra gli altri - Zlatan Ibrahimović, Neymar e Cristiano Ronaldo. Il vincitore dell’edizione 2025 - che sarà assegnato in occasione del The Best Fifa Football Awards - verrà scelto secondo una suddivisione equa al 50% tra i voti dei tifosi sul sito della Fifa (fino al 3 dicembre) e quelli espressi da una giuria di leggende del mondo del calcio.

