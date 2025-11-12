C'era una novità quest'oggi nell'allenamento del Cagliari al Crai Sport Center di Assemini: il pallone. I rossoblù hanno potuto testare il nuovo Orbita Hi-Vis, realizzato dallo sponsor tecnico della Lega Serie A (Puma), che sarà protagonista su tutti i campi di Serie A, Coppa Italia e competizioni Primavera 1 da dopo la sosta per le nazionali. In campionato, l'esordio del pallone invernale (arancione con degli inserti blu, che ricorda quelli usati per le partite sotto la neve) sarà proprio col Cagliari, sabato 22 alle 15 contro il Genoa all'Unipol Domus.

Nella seduta odierna ancora personalizzato per gli infortunati Giuseppe Ciocci, Alessandro Deiola, Joseph Liteta, Nicola Pintus e Marko Rog. L'obiettivo dello staff medico, considerata la sosta per le nazionali, è di recuperarli tutti e cinque per Cagliari-Genoa, lasciando così il solo Andrea Belotti nell'elenco (attualmente lungo) degli indisponibili.

L'allenamento per il Cagliari, privo anche dei sette nazionali, ha visto una prima parte in palestra e una seconda in campo. Domani seduta mattutina.

