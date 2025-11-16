Sono iniziati i lavori in via Flumendosa, una delle quattro strade del centro urbano di Muravera sulle quali l’amministrazione comunale sta intervenendo in questi giorni. Un lavoro «che si inserisce – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Federico Lai - nel più ampio programma di riqualificazione della rete viaria e mira a garantire una circolazione più sicura, ordinata e scorrevole». Le altre strade interessate sono via Mulargia, via Coghinas e via dei Ginepri.

Due le tipologie di intervento previste: il rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale nei tratti usurati e, nei tratti sterrati, un nuovo asfalto con marciapiedi su ambo i lati. Diverse strade del territorio comunale versano da tempo in condizioni precarie. A disposizione per questo primo intervento trecentomila euro. Tutti i lavori, in base alle indicazioni della ditta (la Conglomerati bituminosi di Simaxis), dovrebbero essere ultimati entro dicembre.

Durante la posa dell’asfalto potrebbero verificarsi dei disagi «ma saranno gestiti con la massima attenzione – ha chiarito in una nota l’amministrazione comunale di Muravera – proprio per ridurre al minimo i disservizi e garantire condizioni di piena sicurezza».

