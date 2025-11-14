L'Italia Under-21 di Palestra ribaltata nel finale: vince la Polonia 2-1Resta in panchina l'altro convocato del Cagliari, Idrissi
Dopo aver iniziato il girone di qualificazione con quattro vittorie su quattro si ferma la corsa dell'Italia Under-21 di Riyad Idrissi e Marco Palestra. Gli Azzurrini, coi due giocatori del Cagliari convocati, hanno perso 2-1 contro la Polonia nello scontro diretto valso la vetta del Gruppo E: sono i biancorossi a restare a punteggio pieno, salendo a 15 punti, mentre la nazionale guidata da Silvio Baldini resta a quota 12.
Palestra ha giocato 90', nella sua ottava presenza con l'Italia Under-21, mentre Idrissi è rimasto in panchina come già avvenuto nelle partite di ottobre. Dopo questa sconfitta, gli Azzurrini torneranno in campo martedì alle 18.30 contro il Montenegro a Nikšić.
Nel primo tempo l'Italia colpisce il palo al 13', con un colpo di testa di Cherubini su cross da sinistra di Koleosho. Al 61' il vantaggio è una prodezza di Pisilli: il centrocampista della Roma salta un avversario in area e con un'acrobazia al volo infila il pallone nel palo lontano. Ma la Polonia ribalta il risultato negli ultimi minuti, all'83' pareggia Bogacz con un sinistro da dentro l'area e all'87' Kuziemka firma il sorpasso con una gran conclusione dalla destra sotto la traversa. Nel quinto e ultimo minuto di recupero l'Italia resta in dieci per il doppio giallo a Koleosho, a seguito di un fallo di reazione.