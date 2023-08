Un finale da brivido regala al Cagliari la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia. Dopo lo 0-0 nei 90' regolamentari, finisce 2-1 sul Palermo con i gol di Dossena e di Di Pardo al 3' di recupero del secondo tempo supplementare, dopo che i siciliani, un minuto prima, avevano segnato l'1-1 con Soleri.

Ranieri sceglie il 4-4-2, con Radunovic in porta, Zappa, Dossena, Obert e Augello in difesa, Nandez, Makoumbou, Sulimana e Azzi a comporre la linea mediana e Oristanio a sostegno di Pavoletti. Il primo brivido, però, lo regala Brunori, dopo 4', con un destro disinnescato da Radunovic.

Il Cagliari cresce e si rende pericoloso sfruttando le due fasce. Al 16', sulla corsia di sinistra vola Augello, sponda di Pavoletti e destro alto di Oristanio. Al 22', il Var segnala all'arbitro Marinelli un tocco con la mano di Mateju. E' rigore, ma Pavoletti si fa ipnotizzare da Pigliacelli e sulla ribattuta è Lucioni a sfiorare l'autorete, mandando la palla prima sul palo e poi in angolo.

Il rigore sbagliato spegne l'entusiasmo dei rossoblù, che si rendono pericolosi solo al 28' con un colpo di testa di Azzi a lato. E' anzi il Palermo a sfiorare il bersaglio grosso, con un destro di Gomes (al 46') salvato in angolo da Radunovic e poi un guizzo di Vasic (49') salvato ancora dal portiere serbo.

La ripresa parte con le stesse formazioni dei primi 45' e con le stesse difficoltà del Cagliari, che non riesce mai a presentarsi pericoloso dalle parti di Pigliacelli. Ranieri prova a smuovere le acque inserendo Luvumbo e Deiola per Azzi e Nandez, passando a un 4-3-3, ma è ancora il Palermo ad andare vicino al gol con un colpo di testa di Lucioni salvato sotto porta da Augello (33'). Dalla panchina scattano anche Viola, Di Pardo e Shomurodov (fuori Makoumbou, Oristanio e Pavoletti), ma il risultato non cambia neanche dopo 4' di recupero. E al 49' Mancuso fallisce il gol che avrebbe deciso la gara.

Nei supplementari, Viola dà la scossa. Prima sfiora il gol (9') con un sinistro sotto porta deviato da Pigliacelli e poi, dall'angolo, pescando Dossena per la rete che sblocca la gara (10'). La stanchezza si fa sentire, le squadre si allungano. Sul finire del primo tempo supplementare, Luvumbo col sinistro manda la palla sull'esterno della rete. Nel secondo tempo, il Cagliari controlla la reazione dei siciliani e sfiora il bis con un sinistro di Augello deviato in angolo. Il Palermo (senza Brunori, sostituito) si rende pericoloso con Mancuso, con un colpo di testa sul fondo, e poco più. Sembra finita, ma il meglio deve ancora arrivare. Al 16' Soleri anticipa tutti di testa e segna l'1-1. Sembra necessario andare ai supplementari e invece, al 18', sul cross di Luvumbo spunta Di Pardo per il 2-1 che vale la qualificazione.

