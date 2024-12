Alessandro Deiola è la sorpresa di formazione di Davide Nicola per Cagliari-Atalanta. Il numero 14, che sarà anche capitano, compone il centrocampo a tre con Michel Adopo (uno degli ex) e Antoine Makoumbou. Davanti, Roberto Piccoli sarà assistito da Nadir Zortea e Zito Luvumbo. In porta c’è di nuovo Alen Sherri. Nei bergamaschi Gian Piero Gasperini lascia in panchina Ademola Lookman, in attacco Mateo Retegui con Charles De Ketelaere e Marco Brescianini. A disposizione anche Ibrahim Sulemana, passato dai rossoblù ai nerazzurri in estate ma finora poco utilizzato.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Atalanta, calcio d’inizio alle ore 15 con arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Su unionesarda.it il live della partita, su Radiolina la radiocronaca in diretta dalla Domus con Lele Casini e a seguire il post partita con tutti i commenti.

Cagliari (4-3-2-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo, Deiola; Zortea, Luvumbo; Piccoli.

In panchina: Ciocci, Scuffet, Lapadula, Viola, Prati, Marin, Jankto, Wieteska, Palomino, Pavoletti, Obert, Azzi, Gaetano, Kingstone, Felici.

Allenatore: Davide Nicola.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolašinac; Bellanova, Pašalić, Éderson, Ruggeri; Brescianini, De Ketelaere; Retegui.

In panchina: Rui Patrício, Rossi, Tolói, Godfrey, Sulemana, Cuadrado, Zaniolo, Lookman, de Roon, Djimsiti, Samardžić, Palestra, Zappacosta.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

© Riproduzione riservata