Ben cinque giocatori a parte per il Cagliari, a tre giorni dalla trasferta di Udine. La situazione principale riguarda sempre Gianluca Gaetano: il fantasista napoletano da ieri è in personalizzato per un affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra, sta provando a recuperare per l’Udinese (domenica ore 12.30, arbitra Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco) ma anche se dovesse farcela a entrare nell’elenco dei convocati - opzione tutt’altro che scontata - è da escludere che possa essere titolare o avere un minutaggio ampio.

Con Gaetano personalizzato anche per Nicola Pintus, Boris Radunović, Juan Rodríguez e Gabriele Zappa. Di questi, l’unico che potrebbe recuperare è l’uruguayano. Nell’allenamento di oggi, il gruppo del Cagliari ha cominciato con degli esercizi tecnici di attivazione. A seguire una serie di giochi di posizione e infine una partita giocata su campo ridotto.

Domani prevista una seduta mattutina al Crai Sport Center di Assemini. Alle 15, nella sala stampa dell’Unipol Domus, la conferenza stampa di Fabio Pisacane che parlerà - come già accaduto in altre circostanze - a due giorni da Udinese-Cagliari anziché alla vigilia.

© Riproduzione riservata