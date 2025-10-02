Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco sarà l'arbitro di Udinese-Cagliari, domenica alle ore 12.30 al Bluenergy Stadium di Udine. Per la partita della sesta giornata di Serie A designati inoltre gli assistenti Giovanni Baccini (sezione Conegliano) e Dario Cecconi (Empoli), con Giuseppe Mucera (Palermo) quarto ufficiale. Al Var ci saranno Aleandro Di Paolo (Avezzano) con assistente Alessandro Prontera (Bologna).

Per Arena è la prima volta in assoluto col Cagliari. Ha diretto i rossoblù solo con la Primavera, l'11 gennaio 2020 in una vittoria per 0-3 sul Chievo e il 26 maggio 2021 in una sconfitta per 5-3 con la Roma. È alla quarta presenza in Serie A: esordio il 27 aprile in Como-Genoa, poi in questa stagione ha fatto Atalanta-Pisa alla prima giornata e Verona-Cremonese alla terza. Per lui anche Milan-Bari di Coppa Italia il 17 agosto e Monza-Padova di Serie B lo scorso 27 settembre.

Questi gli arbitri della sesta giornata di Serie A, che prenderà il via domani sera e sarà l'ultima prima della sosta per le nazionali.

Verona-Sassuolo venerdì 3 ottobre ore 20.45 - Francesco Fourneau

Lazio-Torino sabato 4 ottobre ore 15 - Marco Piccinini

Parma-Lecce sabato 4 ottobre ore 15 - Daniele Doveri

Inter-Cremonese sabato 4 ottobre ore 18 - Ermanno Feliciani

Atalanta-Como sabato 4 ottobre ore 20.45 - Luca Zufferli

Udinese-Cagliari domenica 5 ottobre ore 12.30 - Alberto Ruben Arena

Bologna-Pisa domenica 5 ottobre ore 15 - Rosario Abisso

Fiorentina-Roma domenica 5 ottobre ore 15 - Andrea Colombo

Napoli-Genoa domenica 5 ottobre ore 18 - Federico La Penna

Juventus-Milan domenica 5 ottobre ore 20.45 - Marco Guida

