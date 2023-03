Con il campionato che si ferma per la settimana di impegni internazionali, Ranieri ha concesso qualche giorno di vacanza al Cagliari. La ripresa degli allenamenti è in programma per mercoledì pomeriggio, quando ad Asseminello il tecnico ritroverà una rosa ridotta dalle convocazioni nelle rispettive nazionali.

All'appello, infatti, mancheranno Lapadula (per lui due amichevoli col Perù), Makoumbou (qualificazioni di Coppa d'Africa col Congo), Obert (chiamato dalla Slovacchia per due partite di qualificazione a Euro2024) e Kourfalidis (con l'Under 21 greca). Niente Angola, invece, per Luvumbo, che ha saltato anche la chiamata in nazionale a causa dell'infortunio che lo costretto al forfait nella trasferta con la Reggina.

Alla ripresa, da valutare anche le condizioni degli altri due infortunati, Pavoletti e Rog. Contro il Sudtirol, alla ripresa (sabato primo aprile alla Domus, alle 14), Ranieri dovrà certamente rinunciare a Millico, che dopo l'ammonizione del Granillo, verrà fermato per un turno dal Giudice sportivo.

© Riproduzione riservata