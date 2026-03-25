Gennaro Borrelli e Joseph Liteta puntano il recupero per Sassuolo-Cagliari, l’anticipo della trentunesima giornata di Serie A di sabato 4 aprile (ore 15). Ma il loro rientro in gruppo è ancora rinviato: entrambi, nella seduta di allenamento di oggi, hanno svolto soltanto lavoro personalizzato. Con dieci giorni di tempo prima della partita, complice la sosta per le nazionali, i due infortunati rossoblù hanno però la possibilità di recuperare al meglio.

Borrelli non gioca dal 31 gennaio, curiosamente l’ultima vittoria del Cagliari (4-0 al Verona), per una distrazione ai flessori della coscia destra. Liteta era invece in panchina venerdì scorso col Napoli, ma non al meglio a causa di una contusione a una caviglia. Il resto del gruppo ha iniziato in palestra con lavori sullo sviluppo della forza, poi si è trasferito in campo per attivazione tecnica, seguita da delle partitelle giocate su campo ridotto ad alta intensità.

Domani allenamento mattutino. Per tutta la sosta, il Cagliari non avrà a disposizione i 5 nazionali: oltre a Elia Caprile e Marco Palestra, attesi dai play-off di qualificazione ai Mondiali con l’Italia, sono fuori anche Semih Kılıçsoy (Turchia), Adam Obert (Slovacchia) e Ibrahim Sulemana (Ghana). Tolto quest’ultimo, impegnato in due amichevoli, gli altri avranno entrambi la semifinale domani.

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