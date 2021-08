Alla vigilia del debutto stagionale, che avverrà domani in trasferta contro il Pescara nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, l’Olbia riabbraccia Roberto Biancu e saluta Andrea Cocco e Gabriele Dalla Bernardina.

Tre operazioni di mercato, una per reparto, quelle ufficializzate oggi che lasciano intendere che i prossimi interventi riguarderanno l’attacco e la difesa.

Il ritorno di Biancu in prestito dal Cagliari completa, infatti, il centrocampo con un giocatore che può fare la differenza: per il sassarese, classe 2000, la prossima sarà la quinta stagione con la maglia bianca. "Arrivato a Olbia nell'estate del 2017, nel corso dell'esperienza gallurese – sottolinea il comunicato emesso dalla società – Biancu ha totalizzato 110 presenze in campionato condite da 11 reti e 8 assist".

Tornato al Cagliari quest’estate, il versatile centrocampista cresciuto alla Lanteri Sassari ha svolto la preparazione precampionato con i rossoblù. E mentre i tifosi olbiesi gioiscono all’idea di riaverlo in squadra, l’Olbia lo saluta così: "C'è ancora un pezzo di strada da fare insieme: bentornato in famiglia, Robi!".

Per un gradito ritorno, la giornata di oggi registra due partenze. Di cui una a sorpresa: dopo 2 anni, Cocco saluta Olbia. Col 35enne attaccante cagliaritano, che con la maglia bianca ha segnato 7 gol, il club del presidente Alessandro Marino ha raggiunto l’intesa "per la rescissione consensuale del contratto", recita la nota. "Il Club ringrazia il giocatore per la professionalità dimostrata e per l'impegno profuso con la maglia bianca augurandogli al contempo – si legge ancora – le migliori fortune per il prosieguo di carriera".

Stessa formula della rescissione consensuale, dei ringraziamenti da parte del club e degli auguri per un "prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni professionali" per Dalla Bernardina: il giovane difensore centrale, classe 1999, era reduce dal prestito alla Lucchese maturato durante l’ultimo mercato invernale.

