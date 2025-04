Si è giocata oggi la quartultima giornata del campionato di Serie D, girone G.

Beffa finale (1-1) per la Costa Orientale Sarda al “Vittorio Papa” di Cardito. Contro il Savoia, i sardi passano in vantaggio al 21’ con una rete di Romano. L’attaccante ribadisce in rete una respinta corta di Pellino su tiro di Pinna. In pieno recupero il pareggio di Maniero.

Ilvamaddalena sconfitta (0-3) in casa dalla capolista Guidonia. Un punteggio troppo severo con i biancocelesti che hanno offerto una buona prestazione. Ospiti avanti su rigore con Calì al 38’ del primo tempo dopo una traversa su tiro di Di Pietro e prima di due prodezze di Mastrangelo su Nana e Attili. Nella ripresa, al 16’ il raddoppio di Spinosa su punizione. Nel recupero il tris di Rossi con l’Ilva in dieci uomini.

Clamorosa e pesantissima sconfitta per l’Atletico Uri in vantaggio sino a 4’ dallo scadere. Lo scontro diretto con il Real Monterotondo finisce 1-2. In avvio di ripresa De Cenco porta in vantaggio la squadra di Massimiliano Paba che dal 22’ della ripresa resta in dieci uomini per l’espulsione di Anedda. A 4’ dello scadere il pareggio di Napoleoni. Al 6’ del recupero il gol di Menghi.

Vittoria (3-1) in rimonta per il Latte Dolce contro il Cassino. Ospiti avanti al 25’ con Herrera. Al 36’ il pareggio di Odianose e allo scadere Sorgente ribalta il risultato. Nella ripresa, al 47’ Odianose chiude il match.

Pareggio senza reti per l’Olbia sul campo della cenerentola Terracina.

