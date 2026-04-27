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Scoppiettante primo tempo di Cagliari-Atalanta, che si chiude sul 2-2. Alla doppietta di Paul Mendy, da record il vantaggio dopo 16 secondi, risponde quella di Gianluca Scamacca in chiusura di frazione.

Nel Cagliari, fra le grosse novità di formazione di Fabio Pisacane che rinuncia a Marco Palestra, c’è l’esordio dal 1’ per Paul Mendy che finora aveva giocato solo da subentrato. E dopo 16 secondi, nonostante il calcio d’inizio lo batta l’Atalanta, ha incredibilmente già segnato. Recupero di Adopo, Folorunsho gli rende palla e il numero 8 da destra (con tanto spazio) crossa a centro area dove proprio Mendy, solissimo, di testa mette dentro. Inizio clamoroso di partita del Cagliari, con il gol più veloce nella storia in Serie A del club rossoblù.

Mendy non fa nemmeno in tempo a registrare il suo precoce record, che all’8’ ha di nuovo fatto centro. Raspadori regala un corner al Cagliari con un tocco all’indietro completamente sbagliato. Dalla bandierina palla a centro area, Deiola calcia in mischia trovando la parata di Carnesecchi, Scamacca non allontana e ancora Mendy – con la deviazione di Djimsiti – trova invece la traiettoria giusta per fare 2-0. Avvio migliore non poteva esserci.

La prima occasione per l’Atalanta è al 23’ e su calcio piazzato, punizione da destra di Raspadori e sul secondo palo Djimsiti salta alto di testa ma spedisce alto. Ma al 29’ il Cagliari potrebbe fare tris su contropiede avviato da Folorunsho, con Esposito che lancia sulla destra Adopo solo davanti a Carnesecchi per un tocco a centro area verso Deiola, anticipato al momento del tap-in.

Un destro rasoterra in diagonale di Folorunsho al 37’ finisce di poco a lato ed è il segnale di come il Cagliari stia gestendo molto bene la partita. Ma, a sorpresa, l’Atalanta accorcia al 40’: sulla sinistra De Ketelaere prova il tiro ribattuto, la palla diventa buona per Scamacca che piazza sul palo lontano il gol del 2-1.

L’attaccante dimezza lo svantaggio e la partita cambia. Con l’Atalanta che, incredibilmente, trova il pareggio al 45’: il Cagliari si fa trovare sorpreso da una punizione a centrocampo battuta rapidamente, l’ex Bellanova pesca Scalvini in area sulla destra e il suo cross basso trova Scamacca – perso da Zé Pedro – che gira in rete. Doppietta anche per lui. Nei cinque minuti di recupero cross di Bellanova (47’) e Rodríguez rischia qualcosa ma Caprile para la sua deviazione a centro area.

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