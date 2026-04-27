Aveva segnato all’andata contro l’Atalanta, Gianluca Gaetano, ma quel gol non era servito per portare punti al Cagliari. Che sono arrivati, tre, oggi in una gara sensazionale. «Questa era la partita che dovevamo fare», esulta il numero 10, autore di una grande prova. «Primo tempo alla grande, peccato per quei dieci minuti dove abbiamo avuto un blackout ma siamo stati bravi a riprenderla».

Per Gaetano, ormai, il suo ruolo non è più quello di trequartista ma di play. «Sono felice di questo ruolo», ribadisce. «Lo abbiamo definito col mister, non subito perché ho avuto anche un infortunio. La prima volta è stata con la Juventus: è stato quello che ho sempre voluto fare».

Gaetano prosegue su questo tasto: «Bisognava fare questo percorso piano piano, ora sto migliorando e lo sto facendo. Penso che anche oggi, pure a livello difensivo e di corsa, stia migliorando ma ci sono ancora dei margini».

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