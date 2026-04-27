Cagliari-Atalanta, le pagelle rossoblù: Mendy e Borrelli impatto super, Caprile blinda la vittoriaSalvezza ipotecata con un 3-2 spettacolare, la squadra di Pisacane va a +8 sulla terzultima
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Il Cagliari batte 3-2 l’Atalanta e, con quattro giornate ancora da giocare, è a +8 sulla Cremonese terzultima: nelle pagelle la scena non se la prendono solo i due marcatori Mendy (da record) e Borrelli, ma anche Caprile decisivo allo scadere.
Caprile 7,5
Sale in cattedra negli ultimi 10’ e blinda la salvezza al 97’ su Raspadori.
Zé Pedro 7
Sbaglia solo sul 2-2 di Scamacca, per il resto perfetto.
Mina 7
Un salvataggio provvidenziale al 96’.
Juan Rodríguez 7
Finché non deve chiedere il cambio dà tutto per blindare il risultato.
(dal 28’ st Dossena sv)
Obert 7
Tanta spinta, va anche vicino a un assist.
Adopo 7,5
Da ex la miglior partita della stagione: sua la palla per l’1-0.
Gaetano 7,5
Ha i crampi, ma è magistrale nel resistere. E giocare benissimo.
Deiola 6
Ci mette la gamba sul momentaneo 2-0.
(dal 12’ st I. Sulemana 6)
Un altro ex, dà una mano per l’ultima mezz’ora.
Esposito 6
Si fa notare soprattutto sui piazzati.
(dal 11’ st Palestra 6)
A sorpresa in panchina, contro la squadra che lo riavrà a luglio.
Folorunsho 7
I suoi spunti valgono due dei tre gol.
Mendy 8
Un tempo di gloria: vantaggio da record, doppietta in 8’.
(dal 1’ st Borrelli 7)
Gli bastano 87 secondi per mettere la firma su partita e salvezza.
(dal 32’ st Belotti sv)
Carnesecchi gli evita, appena entrato, un gol che sarebbe stato liberatorio.
Pisacane 7,5
Azzecca tutte le scelte: sull’ipoteca della salvezza c’è il suo marchio.