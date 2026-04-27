Il Cagliari batte 3-2 l’Atalanta e, con quattro giornate ancora da giocare, è a +8 sulla Cremonese terzultima: nelle pagelle la scena non se la prendono solo i due marcatori Mendy (da record) e Borrelli, ma anche Caprile decisivo allo scadere.

Caprile 7,5

Sale in cattedra negli ultimi 10’ e blinda la salvezza al 97’ su Raspadori.

Zé Pedro 7

Sbaglia solo sul 2-2 di Scamacca, per il resto perfetto.

Mina 7

Un salvataggio provvidenziale al 96’.

Juan Rodríguez 7

Finché non deve chiedere il cambio dà tutto per blindare il risultato.

(dal 28’ st Dossena sv)

Obert 7

Tanta spinta, va anche vicino a un assist.

Adopo 7,5

Da ex la miglior partita della stagione: sua la palla per l’1-0.

Gaetano 7,5

Ha i crampi, ma è magistrale nel resistere. E giocare benissimo.

Deiola 6

Ci mette la gamba sul momentaneo 2-0.

(dal 12’ st I. Sulemana 6)

Un altro ex, dà una mano per l’ultima mezz’ora.

Esposito 6

Si fa notare soprattutto sui piazzati.

(dal 11’ st Palestra 6)

A sorpresa in panchina, contro la squadra che lo riavrà a luglio.

Folorunsho 7

I suoi spunti valgono due dei tre gol.

Mendy 8

Un tempo di gloria: vantaggio da record, doppietta in 8’.

(dal 1’ st Borrelli 7)

Gli bastano 87 secondi per mettere la firma su partita e salvezza.

(dal 32’ st Belotti sv)

Carnesecchi gli evita, appena entrato, un gol che sarebbe stato liberatorio.

Pisacane 7,5

Azzecca tutte le scelte: sull’ipoteca della salvezza c’è il suo marchio.

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