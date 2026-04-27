È stato decisivo per i tre punti in Cagliari-Atalanta di oggi Paul Mendy, autore di una doppietta in 8’ e con il vantaggio (da record) siglato dopo appena 16 secondi dal calcio d’inizio. «Una grande emozione, sono troppo contento per questa vittoria importante per la salvezza», le parole a caldo dopo la strepitosa vittoria della Domus.

Mendy era alla sua prima presenza da titolare in carriera: una scelta di Pisacane subito ripagata al meglio. «Avevamo lavorato in allenamento col mister, lo abbiamo provato e ha funzionato tutto bene».

Per Mendy primi gol in Serie A. «Quando Pisacane mi ha detto che avrei giocato sapevo di poter dimostrare quello che valgo». È poi uscito all’intervallo per un fastidio alla coscia. «Non so come descriverlo, vediamo», conclude.

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