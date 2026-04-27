Una settimana di pausa per rifiatare e digerire l'amarezza e la rabbia per l'epilogo rocambolesco dell'ultima giornata, poi scatteranno i play out. La Torres, terzultima, contenderà la salvezza al Bra, che ha chiuso al penultimo posto con 4 punti in meno.

Definiti date e orari. La prima gara si giocherà sul campo piemontese, sabato 9 maggio con inizio alle 18. Il ritorno al "Vanni Sanna" è fissato per sabato 16 maggio alle 20.30. In caso di parità di risultato e di gol, si salva la squadra sassarese in quanto meglio piazzata.

Nella stagione regolare entrambe le partite sono finite 1-1. Nelle ultime cinque gare della stagione regolare le due formazioni hanno avuto andamento identico: una vittoria, tre pareggi e una sconfitta.

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