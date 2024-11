L’Aia punisce l’arbitro Giovanni Ayroldi, dopo la disastrosa direzione di gara di Lazio-Cagliari di lunedì. Paga una gestione pessima, con 7 cartellini gialli più i rossi in contemporanea a Yerry Mina e Michel Adopo, oltre al discusso rigore del definitivo 2-1 per il contatto Zortea-Pellegrini. Il fischietto di Molfetta è stato fermato: non figura nelle designazioni della dodicesima giornata di Serie A e della tredicesima di Serie B, né come arbitro di campo né al Var. Tornerà solo dopo la sosta, evidente segnale di come i vertici arbitrali non abbiano affatto apprezzato il suo operato e sposino la linea della società rossoblù, che si era lamentata col direttore sportivo Nereo Bonato.

Le designazioni di Serie A indicano in Michael Fabbri l'arbitro di Cagliari-Milan, sabato alle 18. E non sarà certo una partita facile per lui, visto che entrambe le squadre vengono da polemiche pesanti nello scorso turno: per quanto riguarda i rossoneri a favore, perché l'Aia ha ammesso come non fosse fallo il contatto Bondo-Theo Hernández su un'azione terminata con un gol del Monza sabato scorso (poi annullato). Gli assistenti saranno Filippo Meli (sezione di Parma) e Stefano Alassio (Imperia), quarto ufficiale Simone Galipò (Firenze). Al Var Gianluca Aureliano (Bologna), con Aleandro Di Paolo (Avezzano) come assistente.

Queste tutte le designazioni per il turno di campionato che inizia già da domani.

Genoa-Como giovedì 7 novembre ore 20.45 - Antonio Rapuano

Lecce-Empoli venerdì 8 novembre ore 20.45 - Juan Luca Sacchi

Venezia-Parma sabato 9 novembre ore 15 - Daniele Chiffi

Cagliari-Milan sabato 9 novembre ore 18 - Michael Fabbri

Juventus-Torino sabato 9 novembre ore 20.45 - Simone Sozza

Atalanta-Udinese domenica 10 novembre ore 12.30 - Marco Di Bello

Fiorentina-Verona domenica 10 novembre ore 15 - Luca Zufferli

Roma-Bologna domenica 10 novembre ore 15 - Gianluca Manganiello

Monza-Lazio domenica 10 novembre ore 18 - Andrea Colombo

Inter-Napoli domenica 10 novembre ore 20.45 - Maurizio Mariani

