Augello risponde a Scamacca e così Cagliari e Atalanta vanno al riposo sull'1-1.

Ranieri sceglie la coppia Oristanio-Gaetano alle spalle di Shomurodov, con Nandez riportato nel quartetto di difesa. L'Atalanta fa leva sulla sua fisicità, costringendo il Cagliari sulla difensiva. Ederson (6') spara alto da posizione centrale, ma al 13' gli ospiti passano: da Koopmeiners a Lookman, cross da sinistra, Scamacca anticipa Dossena e con un colpo sotto scavalca Scuffet. La rete sembra accontentare l'Atalanta e il Cagliari prova a reagire.

Ma per la prima mezz'ora l'unico brivido è una spinta in area su Mina che Rapuano, dopo consulto col Var, lascia correre. Al 42', però, arriva il pari: bravo Shomurodov a portarsi a spasso tutta la difesa atalantina e poi scaricare per Augello, che non sbaglia il mancino vincente. Squadre che così vanno al riposo in parità.

