Israele scenderà in campo con il lutto al braccio questa sera contro l'Italia a Debrecen, a seguito dell'attentato a Gerusalemme nel quale sono morte sei persone. Lo ha fatto sapere l'Uefa nell’immediato prepartita dell’incontro valido per le qualificazioni ai Mondiali.

Israele-Italia si gioca sul campo neutro di Debrecen, in Ungheria, dalle 20.45. Gennaro Gattuso schiera gli Azzurri con Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.

(Unioneonline)

