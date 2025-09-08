Attentato questa mattina a Gerusalemme. Cinque persone sono morte e undici sono rimaste ferite, di cui sette gravemente in un attacco con armi da fuoco avvenuto al Ramot Junction, zona nord della città. Al confine tra la parte ovest, governata legittimamente da Israele, e la parte est, occupata da Israele nel 1967.

Due i terroristi in azione, entrambi sono stati uccisi.

Secondo le prime informazioni gli assalitori sono saliti su un autobus della linea 62 e hanno aperto il fuoco. Sono stati uccisi da un soldato che si trovava sul posto. Le vittime sono un uomo di 60 anni, una donna di 50 e tre trentenni.

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha immediatamente convocato i vertici della sicurezza nazionale per una riunione urgente.

A quanto si apprende i due assalitori erano residenti in due villaggi palestinesi a nord ovest della città Santa, Kubiba e Katna, dove adesso l'Idf ha creato un cordone di sicurezza. I due non avevano il permesso per entrare in Israele.

Il notiziario di Channel 12 ha intervistato il paramedico del servizio ambulanze arrivato sul luogo dell'attacco: «Siamo arrivati in massa non appena abbiamo sentito la segnalazione. Una volta sul posto abbiamo visto persone che giacevano prive di sensi ai lati della strada e sul marciapiede vicino alla fermata dell'autobus. C'è molta distruzione sulla scena, vetri rotti a terra e molta confusione. Abbiamo iniziato a fornire cure mediche ai feriti e continuiamo a curarli e a trasportarli in ospedale».

