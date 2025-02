SEGUI QUI LA DIRETTA DEL SECONDO TEMPO DI ATALANTA-CAGLIARI

Poco e niente dal primo tempo di Atalanta-Cagliari, che finisce inevitabilmente 0-0. I rossoblù difendono bene ma, contro una squadra che fa ampio turnover in vista della Champions League, non creano granché.

Una bella giocata di Zortea in area per Piccoli, con chiusura decisiva di Ruggeri in area, sembra dare il via a un primo tempo interessante. Invece di azioni ce ne sono pochissime, il più delle volte con cross al centro sventati dalla difesa (rossoblù). Al 29' punizione dal limite, Pašalić tocca per Retegui e il suo tiro è respinto dalla difesa in corner.

Per vedere un tiro in porta bisogna attendere addirittura il 35’: errore di Caprile sul rinvio, recupero alto dell’Atalanta e scarico su Samardžić il cui sinistro dai venti metri chiama alla presa plastica il portiere del Cagliari. Al 39’ angolo da destra, palla respinta dalla difesa e destro a giro alto di Tolói.

Si va al riposo senza recupero.

© Riproduzione riservata