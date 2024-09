«L'As Roma comunica che l'amministratore delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni». Lo scrive il club giallorosso in una nota. «Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali», aggiunge il comunicato.

La proprietà «resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale».

Di ieri la notizia che la ceo era stata sottoposta a "misure di tutela" per via delle tensioni createsi intorno alla società dopo l'esonero di Daniele De Rossi.

