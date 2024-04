Real Madrid-Bayern Monaco e Psg-Borussia Dortmund.

Queste le semifinali della Champions League 2023-24. Ieri si è delineato il quadro.

Per il terzo anno consecutivo Ancelotti contro Guardiola: due anni fa passarono gli spagnoli e vinsero il trofeo, l’anno scorso il City, che pure vinse la Champions. Quest’anno il doppio confronto sorride ad Ancelotti, con il Real che si impone ai rigori.

Dopo lo scoppiettante 3-3 dell’andata a Madrid, anche il match di ritorno si chiude in parità: 1-1 con reti di Rodrygo al 12’ del primo tempo e De Bruyne al 31’ della ripresa. Decisivi gli errori dal dischetto di Silva e Kovacic, per il Real sbaglia il solo Modric.

Il Bayern Monaco, dopo il 2-2 dell’andata a Londra, passa in semifinale battendo 1-0 l’Arsenal decide Kimmich al 63’.

Martedì sera si sono giocate le altre sfide: Psg e Borussia avevano ribaltato rispettivamente Barcellona e Atletico Madrid, che avevano vinto la gara di andata. I francesi hanno vinto 4-1 in Catalogna (all’andata 3-2 per il Barcellona a Parigi), i tedeschi hanno sconfitto 4-2 la squadra di Simeone a Dortmund, l’Atletico si era imposto per 2-1 nel match di andata.

