Si muove il mercato della Serie D. Attesa soprattutto sui nomi degli allenatori della due società sassaresi. Per la Torres si fa anche il nome di Alfonso Greco, lo scorso anno al Lanusei. Per la Latte Dolce si parla di Pierluigi Scotto, con esperienze in Eccellenza e Promozione.

Come è noto il gruppo Abinsola che ha prelevato la Torres ha chiamato Stefano Udassi alla presidenza della Torres. Udassi ha vestito per anni la maglia della società prima di fare l'allenatore col Castelsardo e il Latte Dolce.

Andrea Congiu passa dalla Torres al Matera, Giuseppe Meloni, bomber di razza, giocherà nel San Marzano in D. Davide Arrus, attaccante va al Grosseto. Hanno lasciato il Carbonia Bagaglini e Stivaletto. La società alle prese col problema campo, deve ancora disegnare il futuro con la scelta dell'allenatore e dei giocatori.

PINETA SINNAI – Iniziano i preparativi de La Pineta calcio in vista della prossima stagione calcistica “Dopo diciotto mesi senza partite per la pandemia”, dice il presidente, Antonio Forte, “si spera di poter riprendere a settembre. Intanto stiamo predisponendo la documentazione per richiedere il ripescaggio in Seconda categoria”.

In cantiere la costituzione di una squadra all'altezza, affidata al confermato mister Paolo Piludu, per ben figurare e far rivivere il fascino dei derby con le vicine Settimo e Maracalagonis.

“Un occhio di riguardo – assicura Antonio Forte – lo riserveremo al settore giovanile, con la conferma dei tecnici e con progetti ambiziosi. Prosegue intanto nell'impianto sportivo Bellavista il campo estivo pensato per dare un'opportunità di sfogo ai tanti ragazzi dopo il brutto periodo passato. In collaborazione con le altre società presenti nel territorio, si sta dando la possibilità di conoscere e cimentarsi in altri sport”.

