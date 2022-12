La sfida è inedita, almeno a queste latitudini: Francia-Marocco vale la finale di un Mondiale con poca qualità sul piano del gioco, ma carico di sorprese e retroscena.

Alle 20 (stadio Al-Bayt di Al Khor in Qatar e diretta su RaiUno) la selezione del ct Regragui gioca per la storia, per l’Africa e per il mondo arabo: anche per questo dalla sua avrà tutto lo stadio a favore.

Nei cinque precedenti, tutte amichevoli, la Francia ha concesso solo due pareggi al Marocco, che punta a non subire gol per la quinta partita di fila: una sequenza che profuma di record. L’ultima volta, a Parigi nel 2007, finì 2-2. I campioni del mondo in carica, però, vogliono confermarsi. Mbappé scalda i muscoli e Giroud punta al quinto gol personale (sarebbe il giocatore più anziano ad averne realizzato tanti in un Mondiale).

Il Marocco dovrebbe scendere in campo con una squadra molto simile a quella che ha eliminato la Spagna. Regragui recupera Mazraoui e spera di poter schierare il capitano Saiss.

I dubbi di Deshamps sono invece legati alle condizioni di Upamecano e Rabiot: se non dovessero recuperare, sono pronti Konaté e Fofana.

Spettatrice interessata della sfida è l’Argentina. In semifinale la squadra di Scaloni ha battuto la Croazia con un rigore di Messi e il raddoppio di Alvarez in 5' nel primo tempo. Poi la "Pulce" ha dato ad Alvarez anche la palla del terzo gol. La sfida è stata ben arbitrata dall'italiano Orsato, che ha lasciato un po’ di tricolore nella seconda competizione iridata consecutiva senza azzurri.

Sono 36 anni che l'Albiceleste non conquista il titolo, dai tempi di Maradona (1986 in Messico). Messi, il suo attuale profeta, ha vinto tutto (anche sette Palloni d'oro e sei Scarpe d'oro) e spera di conquistare l'unico titolo che manca alla sua vasta collezione di trofei. Ha superato con 11 gol il suo connazionale Batistuta fra i cannonieri argentini della Coppa del Mondo. Ma a tenere in ansia Scaloni per la finale è proprio il fuoriclasse del Psg che, dopo la sfida con la Croazia, ha accusato un problema muscolare. Ma dovrebbe recuperare.

