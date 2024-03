Sul campo pesantissimo (causa pioggia) della Lucchese, l’Olbia rimedia la diciannovesima sconfitta in campionato. Basterebbe questo dato per fotografare la situazione dei bianchi, piegati 1-0 allo stadio “Porta Elisa” questo pomeriggio, nella sfida della 12ª giornata di ritorno di Serie C, e a rischio sempre più serio di una retrocessione diretta.

In un primo tempo di marca toscana, la squadra di Marco Gaburro regge bene fino al 38’, quando l’avversario passa in vantaggio con Disanto. Nella ripresa, i galluresi sono più propositivi, ma il terreno di gioco non aiuta: Gaburro schiera tutti gli attaccanti che ha a disposizione, Chiorra si oppone a Ragatzu e a Dessena, e al triplice fischio a festeggiare è la Lucchese, per un risultato che, dall’altra parte, aumenta lo sconforto dell’Olbia.

Con 22 punti in 31 turni, i galluresi in fondo al tunnel vedono il buio pesto. E domenica al “Nespoli” c’è lo scontro diretto con la Recanatese.

