La preparazione precampionato dell’Olbia è cominciata oggi a Buddusò ufficialmente con la prima seduta di allenamento.

Conclusi ieri i test atletici di inizio ritiro, la squadra si è ritrovata questa mattina sul manto erboso dello stadio "Borucca" per le prime esercitazioni tattiche agli ordini dell’allenatore Max Canzi. In evidenza nei test di velocità Arboleda, bene anche Demarcus, Udoh e il neo acquisto Travaglini. A proposito di mercato, il presidente Alessandro Marino ha spiegato: "Aspettiamo di perfezionare alcuni prestiti dal Cagliari, mentre altri interventi saranno fatti in funzione delle indicazioni che raccoglieremo nel corso del ritiro. Intanto – ha aggiunto il numero uno dell’Olbia – siamo riusciti a trattenere i nostri pezzi pregiati e non era scontato, anche alla luce di come stanno operando tanti altri club di Serie C".

Quanto ai due giocatori passati al Cagliari dopo l’esperienza dell’anno scorso all’Olbia, Marino ha detto: "Per quanto riguarda Secci, il suo prestito testimonia che l'asse Olbia-Cagliari funziona bene in entrambe le direzioni. Aggiungo che si tratta del terzo giocatore dell'Olbia andato a rinforzare il settore giovanile del Cagliari negli ultimi due anni. Per Altare, ugualmente, non posso che essere felice. Inorgoglisce – conclude il presidente dei galluresi – vederlo a Pejo insieme a Biancu e Ladinetti: significa che a Olbia è stato fatto un buon lavoro".

Stabilite date e sedi delle amichevoli estive: prima del debutto stagionale in Coppa Italia (13 e 14 agosto), i bianchi giocheranno cinque incontri, tre dei quali al "Borucca" di Buddusò. Si parte il 24 luglio con Olbia-Buddusò a Buddusò, a seguire il 31 il test con la Primavera del Cagliari, sempre al "Borucca", e il 4 agosto, ad Aritzo, quello col Cagliari di Leonardo Semplici, dunque il triangolare con Nuorese e Lanusei a Nuoro il 7 e a Buddusò il 10 la sfida con l’Atletico Uri.

