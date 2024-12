Torna alla vittoria il Cagliari Primavera che, al centro sportivo di Crespellano, conquista i tre punti: contro il Bologna di Rivalta è 0-1 il risultato finale.

Il primo squillo del match arriva al 3' con un angolo battuto da Simonetta, Soldati impatta di testa ma non trova il gol. Al 5' è Mazzetti a cercare la risposta per i padroni di casa, la palla colpisce l'esterno della rete. Otto minuti più tardi Bolzan, libero da ogni marcatura, cerca la conclusione, Happonen para. Al 18' ghiottissima occasione per Simonetta su punizione, Happonen è attento e gli nega il gol. Al 19' ecco che l'incontro si sblocca: Vinciguerra approfitta di una sbavatura difensiva avversaria e, con una zampata da vero rapace, sigla il vantaggio. Dieci minuti dopo è Ravaglioli a mettere paura ai cagliaritani, la sfera termina fuori. Al 32' Cogoni salva sul tentativo di Mazzetti e allo scadere del primo tempo Happonen è bravo ad abbassare la saracinesca su una punizione a due da distanza ravvicinata dove Bolzan, su suggerimento di Simonetta, calcia forte.

Nella ripresa, al 59', i bolognesi si fanno pericolosi sugli sviluppi di un calcio d'angolo a favore, Castaldo spizza per Ravaglioli, che non è preciso. Al 65' Iliev salva il risultato su un tiro di controbalzo di Tonin. 74' sul cronometro ed ecco nuovamente il Bologna alla ricerca del pareggio con un'azione manovrata da Ravaglioli e Castaldo, Iliev blocca. All'81' Achour col suo destro da posizione defilata cerca la seconda marcatura isolana, Happonen gli dice di no. Otto giri di lancette più tardi e Tonin cerca di impensierire ancora le fila del Cagliari, sempre Iliev gli guasta la festa. In pieno recupero episodio dubbio con un contatto in area tra Franke e Tordiglioni: i bolognesi reclamano il rigore a loro favore, ma per l'arbitro non c'è stato alcun contatto e il gioco può proseguire. Al triplice fischio i giovani di Pisacane possono festeggiare la vittoria, proiettandosi già al prossimo incontro in casa (sabato 14 dicembre, ore 13) contro la Sampdoria.

