Riccardo Ladinetti non è più un giocatore del Cagliari. L'ex capitano della Primavera rossoblù, reduce da due stagioni con la maglia dell'Olbia, oggi ha ufficialmente rescisso il contratto con la società del presidente Giulini.

Dopo la mancata convocazione per il ritiro estivo, il giocatore e il club si sono accordati per interrompere un legame che sarebbe scaduto nel 2024.

Ladinetti, classe 2000, è ora libero di cercare una sistemazione da svincolato.

Così il suo saluto al Cagliari su Instagram: “Non è ciò che avrei voluto, per l'amore che provo per questa terra dove sono nato e dove sono cresciuto, per questi colori che ho amato fin da piccolo e che amerò per sempre. Sono arrivato a 11 anni e me ne vado a 21, 10 anni dove sono diventato un ragazzo e poi un uomo, con la squadra del mio cuore ho potuto coronare il sogno di diventare un calciatore professionista e di esordire in Serie A, emozioni incredibili, e ancora più speciali con questi colori addosso, ma nella vita non sarò mai il burattino di nessuno, neanche se questo comporterà un percorso diverso da quello che sognavo. Detto ciò, un grazie sarebbe riduttivo, ma è tutto ciò che posso fare in questo momento. Grazie Cagliari, ti auguro il meglio e di ritrovare ciò che meriti. Tiferò sempre per te”.

