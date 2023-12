Una prova di maturità. La Techfind Selargius vola a La Spezia, dove sabato (palla a due alle 16) se la vedrà con le padrone di casa, che dopo 8 giornate del Girone A della Serie A2 Femminile, condividono la quinta piazza proprio con le giallonere a quota 10 punti.

In piena fiducia dopo 5 vittorie consecutive (l'ultima delle quali ottenuta sabato scorso, in casa, contro il Teen Basket Torino), la squadra di coach Simone Righi proverà ad allungare il suo buon momento per portare a casa una vittoria che sarebbe già preziosa per le gerarchie playoff.

«Il morale è ottimo», afferma l'ala/pivot del San Salvatore Laura Reani, «dobbiamo farci trasportare da questa striscia positiva, soprattutto in vista della prossima partita contro La Spezia. Sarà una prova davvero importante per consolidare questo momento positivo. Si tratta di una buonissima squadra e sappiamo già che ci darà del filo da torcere. Noi cercheremo di giocare il più possibile la nostra pallacanestro e ce la metteremo tutta per portare a casa un risultato positivo».

In casa Spezzina, le giocatrici di rango non mancano di certo. I fari saranno puntati in particolar modo su Elisa Templari e Lea Favre, oltreché su Colognesi e Guzzoni. L'ex Firenze non ha paura, e fa leva sul clima di fiducia che si è creata nell'ultimo mese e mezzo: «Siamo una squadra che lavora bene», conclude, «i buoni risultati sono la conseguenza del gran lavoro svolto in palestra fino a oggi».

