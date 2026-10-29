Un contributo per l’acquisto di prodotti per l’igiene mestruale. La giunta Todde ha approvato l’istituzione di un contributo annuale di 100 euro destinato alle donne residenti nell’Isola, di età compresa tra i 12 e i 20 anni, senza limiti di reddito.

L’iniziativa viene estesa inoltre alle donne di qualsiasi età in condizioni di necessità particolari.

Le risorse stanziate ammontano a 2,1 milioni per il 2026 e 6,3 milioni annui per il 2027 e 2028, per un totale di 14,7 milioni di euro.

(Unioneonline/A.D.)

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