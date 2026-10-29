Svolta rosa, dalla Regione cento euro all’anno per l’acquisto degli assorbentiLa delibera della Giunta, stanziati 14,7 milioni per tre anni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un contributo per l’acquisto di prodotti per l’igiene mestruale. La giunta Todde ha approvato l’istituzione di un contributo annuale di 100 euro destinato alle donne residenti nell’Isola, di età compresa tra i 12 e i 20 anni, senza limiti di reddito.
L’iniziativa viene estesa inoltre alle donne di qualsiasi età in condizioni di necessità particolari.
Le risorse stanziate ammontano a 2,1 milioni per il 2026 e 6,3 milioni annui per il 2027 e 2028, per un totale di 14,7 milioni di euro.
(Unioneonline/A.D.)