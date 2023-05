Un’impresa sportiva che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni. Il Basket Iglesias vince il Girone Sud del campionato regionale di Promozione di basket e sale in Serie D. Una squadra nuova, guidata da un coach preparato ed esperto come Paolo Massidda.

Il significato. Un viaggio ad alta quota quello dell’Iglesias, nelle posizioni che facevano pensare e sognare la vittoria finale. «Un risultato un po’ inaspettato – esordisce Massidda – al di là dell’aver guidato la classifica durante tutto il campionato. La nostra è una squadra di amici che si sono ritrovati, con l’innesto di qualche giocatore da fuori. È capitato di non essere sempre al completo e, nonostante le difficoltà e altre 2-3 squadre davvero forti, siamo riusciti a portare a casa il risultato». La preziosa prima posizione conquistata al termine della regular season ha rappresentato un importante vantaggio, il fattore campo nei playoff. «Una bella soddisfazione – prosegue il coach – e dai quarti in poi, a casa nostra, si è respirato un bel clima con il palazzetto pieno. Sono molto contento, in particolare per Mattia Cipollina, il nostro presidente, se lo merita davvero».

I playoff. Tre gare, secche, nel caldissimo palazzetto di via Toti, ma pur sempre partite da dentro o fuori. Alla fine, sono arrivate 3 vittorie. «Siamo partiti con il Poetto – afferma Massidda – una squadra che ha vinto la Promozione tante volte, esperta e composta da giocatori che in passato hanno giocato in categorie superiori. In quel caso abbiamo aumentato il ritmo e, grazie anche al bel clima sugli spalti, abbiamo giocato una bella partita. Il vantaggio della gara in casa è stato importante contro il Jolly Dolianova, un bel gruppo, giovane e ben allenato. Siamo stati bravi a interpretare la gara nel modo giusto». Vittoria e finale contro Sinnai, davanti a centinaia di persone. «Era sentita parecchio – conferma l’allenatore – perché contro di loro abbiamo perso entrambe le gare in regular season. In casa nostra addirittura di 27 punti. Siamo entrati in campo forti e inseguito nei primi due quarti. Non stavamo andando bene da un punto di vista realizzativo, ma l’approccio alla gara era giusto e nel terzo quarto abbiamo messo la testa avanti e tenuto fino alla fine».

Entusiasmo. Squadra nuova e forte, accompagnata da un settore giovanile in grande crescita sotto tutti i punti di vista. Qual è il segreto? «Credo – afferma Massidda - sia stato l’entusiasmo che si è creato. Eravamo al primo anno, ma il primo posto nella stagione regolare non è stato un caso. Il gruppo è sempre stato disponibile e aveva una gran voglia di fare bene. L’entusiasmo dei giocatori locali, unita alla voglia di fare bene e vincere ha creato questo risultato vincente».

Il bilancio. Un campionato equilibrato che, alla fine, ha decretato vittoriosa la squadra che ha chiuso davanti a tutti la stagione regolare. «Un torneo – conclude Massidda – sicuramente di buon livello, con le prime squadre che hanno mostrato una buona pallacanestro. Personalmente è stata una stagione divertente, con partite mai scontate».

