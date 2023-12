L'ufficialità del successo a tavolino dell'Esperia sulla capolista di B Interregionale Supernova Fiumicino è arrivata venerdì mattina col comunicato del Giudice Sportivo della Fip Lazio: ai locali è costata cara la mancanza di un tabellone di scorta, dopo che il primo era andato in frantumi a un secondo dal termine del primo quarto (punteggio 17 pari) dopo il tentativo di schiacciata di Thiam.

La vittoria (terza consecutiva e quinta stagionale) rinsalda la fiducia degli uomini di Federico Manca, che proveranno ad allungare la striscia positiva nel match in programma sabato (17) a Monte Mixi contro il Basket Ferentino.

Kucan e soci vanno a caccia conferme rispetto ai segnali di crescita mostrati in maniera evidente nell'ultimo periodo: l'arrivo di Thiam ha aiutato i granata a trovare equilibrio sulle due metà campo. Tutto il gruppo si esprime meglio, a cominciare dal croato Kucan, che ha migliorato le percentuali offensive issandosi al terzo posto tra i migliori marcatori del girone (18,8 punti di media).

Ferentino occupa il nono posto in classifica con 6 punti (quattro in meno dell'Esperia), ma rappresenta un avversario da prendere con le molle. Lo scorso anno, infatti, fu l'unica squadra capace di violare il parquet di via Pessagno in C Gold.

Il club amaranto ha recentemente cambiato allenatore: Lulli si è dimesso dopo il ko di Palestrina, e al suo posto è arrivato Alessandro Miglio. La cura ha avuto effetto immediato, con il successo interno maturato nell'ultimo turno a spese di Grottaferrata (89-80 il finale). Un risultato ottenuto anche grazie ai 35 punti messi a referto da Roberto Rullo: quasi un ex, considerata la militanza per due stagioni nella Cagliari Dinamo Academy (Serie A2) tra il 2017 e il 2019. Da tenere in considerazione anche l'esperto lungo Bisconti, giocatore con lunghi trascorsi in categorie superiori che sta facendo registrare oltre 13 punti di media.

