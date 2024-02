Si conferma equilibrato il campionato di Divisione Regionale 1 di basket. Nello scontro diretto dello scorso weekend, valevole per l’ottava di ritorno, il San Salvatore Selargius vince e raggiunge in vetta La Casa del Sorriso Su Planu. Alle spalle non molla la presa l’Atletico Cagliari, a sua volta vittorioso.

Il match clou. San Salvatore che vince 62-57 e raggiunge in testa, a quota 28, il Su Planu. Padroni di casa che guidano il punteggio sin dalle prime battute, senza riuscire a chiudere i parziali con un vantaggio in doppia cifra. Primo quarto chiuso sul +5 (16-11) per il quintetto allenato da Fabrizio Asunis, che allunga, seppur di poco, all’intervallo (34-27). Al rientro dal riposo lungo margine praticamente invariato (46-38 al 30’), con i padroni di casa che contengono il rientro ospite nell’ultima frazione. San Salvatore trascinato da Spano, autore di 34 punti.

A ruota. Segue le due battistrada l’Atletico Cagliari, corsaro a Terralba (56-76). Per la formazione allenata da Pierfrancesco Zurru è la tredicesima vittoria stagionale e il -2 sulla vetta. Ospiti avanti nei primi 20’ di gioco (41-47). Allungo decisivo nel terzo quarto, chiuso sul +18 (46-64). Nel finale l’Atletico controlla e porta a casa la vittoria. Miglior realizzatore della sfida è Cristian Martis, del Terralba, con 25 punti.

Le altre. Continua il buon momento di Genneruxi e Demones Ozieri che consolidano la quarta posizione. I primi vincono sul parquet dell’Astro per 80-82. La compagine guidata da Nicola Massa sembra controllare nel terzo quarto, chiuso sul +12 (53-65). I padroni di casa, però, non mollano e cercano il recupero, ma il Genneruxi contiene la rimonta riesce a portare a casa la terza vittoria di fila. Tra le fila dell’Astro da segnalare Pagani, top scorer, con 20 punti. Demones che, invece, si impone a Iglesias per 74-87. Padroni di casa sul +8 in avvio (21-13 al 10’). Ospiti che iniziano la rimonta chiudendo a -1 all’intervallo (45-44) ed effettuano il sorpasso al 30’ (63-65). Ultimi 10’ di marca ospite, che allungano fino al +13 finale. Miglior realizzatore della gara è Pilo, della Demones, con 31 punti. Chiude il quadro delle gare (rinviata Oristano Basket-Klass Coral Alghero) la vittoria del Carbonia contro il San Sperate (72-66). Gara equilibrata, con gli ospiti avanti al 20’ (34-39). “Miners” che, però, sono autori di un’ottima seconda parte di gara, ribaltano la situazione, grazie anche ai 22 punti di Crobu, e portano a casa la decima vittoria stagionale.

