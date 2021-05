Nel posticipo della domenica sera la Teti Aqe Sestu si impone 76-96 a Ploaghe, sul campo della Torres, ritrova il successo dopo la netta sconfitta con l’Esperia e balza a quota 14 punti nella classifica della C Silver di basket.

“Dopo la partita a energia zero di domenica scorsa avevamo necessità di una gara giocata insieme e farlo contro la Torres non era per niente facile”, commenta il coach sestese Marco Sassaro.

Sabato, invece, il San Salvatore ha conquistato due punti preziosi sul campo dell’Olimpia, battuta 55-70 sul parquet di via Pessagno.

Un guasto all’impianto di illuminazione della palestra di Sennori, ha costretto i tori e la capolista Esperia a posticipare l’incontro alle 19.45 di giovedì nella palestra “Luca Simula” di Sassari.

