L’ultima giornata della stagione regolare della C Silver si è aperta coi successi di Esperia e Teti Aqe Sestu, rispettivamente prima e seconda in classifica.

La squadra allenata da coach Federico Manca, già matematicamente prima e a punteggio pieno, si è aggiudicata, per 79-50, il derby cagliaritano con l’Olimpia, che resta ultima, ancora a zero punti. In doppia cifra gli esperini Tocco e Werlich e Simbula e Doglio dell’Olimpia. Giovedì sera, a Sassari, l’Esperia aveva giocato e vinto anche il recupero dell’ottava giornata contro il Sennori, battuto con un netto 52-89.

Intanto, al PalaMellano di Sestu, la Teti Aqe ha superato il Sennori per 64-51 in una sfida in cui i migliori marcatori sono stati Serra e Manca dell’Accademia e i tori Matta, Piras e Uzzanu.

“Purtroppo un brusco passo indietro rispetto alla gara di Sassari ma conta solo prepararsi al meglio per la semifinale di domenica prossima”, commenta il coach sestese Marco Sassaro.

Nel posticipo tra il San Salvatore e la Sef Torres, i turritani si sono imposti 74-87 con 25 punti dell’implacabile Luca Sanna, top scorer dell’incontro davanti al giallonero Mauro Graviano, fermo a 21.

La seconda parte della stagione prosegue con gli scontri Sennori-San Salvatore e Sef Torres-Olimpia, in programma il 2 giugno. Le due vincenti approderanno alle due semifinali, in cui sfideranno, rispettivamente, Esperia e Teti Aqe Sestu, mentre le due perdenti giocheranno per il 5º e 6º posto.

Classifica: Esperia 20, Teti Aqe Sestu 16, Sef Torres 10, Sennori 8, San Salvatore 6, Olimpia 0.

