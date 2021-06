Concede il bis il Genneruxi Cagliari, nella “Coppa Centenario” di serie D, dopo la trasferta di Oristano contro l’Azzurra. La compagine allenata da Nicola Massa, infatti, supera i padroni di casa con il punteggio di 35-53. Per i padroni di casa, invece, è la terza sconfitta della stagione. Punteggio basso sin dai primi minuti di gara, con i cagliaritani che cercano subito di prendere il largo al 10’ (8-17). Nella seconda frazione il quintetto allenato di Giancarlo Bogo ha una buona reazione e all’intervallo accorcia lo svantaggio sul 22-27. Al rientro dal riposo lungo è il Genneruxi a riprendere in mano la situazione e, trascinato dalla vena balistica di Ancona, conquista un rassicurante vantaggio in doppia cifra (27-39 al 30’). Nell’ultimo quarto gli ospiti continuano a controllare e ad allargare il divario fino al 35-53 finale. Top scorer dell’incontro è Ancona, autore di 22 punti, mentre nell’Azzurra è il giovane Ladoni il migliore con 10 punti. “Il nostro primo quarto è stato ottimo – commenta il coach cagliaritano Massa – mentre qualche difficoltà l’abbiamo avuta nel secondo quarto, a causa della loro difesa a zona, fatta per tutta la gara. Nei primi due quarti non abbiamo trovato le giuste soluzioni, mentre nella seconda parte siamo riusciti a tenere il vantaggio senza mai mettere in discussione il risultato”. Nel prossimo turno scontro al vertice tra Genneruxi e Coral Alghero, domenica alle 18.

I tabellini della gara.

Azzurra: Frau 3, Tilocca 8, F. Sanna 5, Scintu, Pilloni 5, Cerame, Ladoni 10, D. Sanna 4. Allenatore Bogo.

Genneruxi: Giordani 4, Ancona 22, Bonino 8, Putzu 13, Monaci 2, Pacini 2, Pes 2, Principato. Allenatore Massa.

