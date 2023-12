Non conosce sosta la corsa della Virtus Cagliari in vetta alla classifica di Serie B Regionale Femminile di Basket. Le virtussine superano il Cus Cagliari nell’atteso derby della decima di andata, e allungano la striscia a 9 vittorie in altrettante partite.

Il Derby. A Sa Duchessa è andato in scena un derby bello, intenso e incerto fino alla fine. La spuntano le ragazze allenate da Fabrizio Staico per 52-55. Ospiti che mettono il naso avanti in avvio (11-14 al 10’) e allungano prima dell’intervallo (23-29). La Virtus respinge i tentativi di recupero avversario e mantiene inalterato il margine al 30’ (36-42). Cus che tenta il tutto per tutto nel quarto finale, in particolare con Gagliano e Striulli, ma Lussu e compagne tengono il margine a loro favore e portano a casa la vittoria. Miglior realizzatrice dell’incontro è Gagliano, con 20 punti. Nella Virtus è Vargiu la migliore, con 14 punti. Successo importante per la Virtus, che porta il vantaggio a +4 sulle seconde in classifica, Cus e Antonianum (ferma per il turno di riposo).

Le altre gare. Vittoria casalinga del San Salvatore Selargius, vittorioso contro la Chelu Coffee&More Elmas, per 71-61. Partita in bilico per gran parte dei 40’. Le selargine chiudono i primi due parziali avanti, seppur di poco (21-18 al 10’ e 35-33 al 20’). Nella ripresa Elmas non riesce a riacciuffare le padroni di casa (56-51 al 30’), perdendo contatto definitivo sul finale di gara. Top scorer è Loi, dell’Elmas, con 19 punti. Colpo esterno della Mercede, vittoriosa sul parquet dell’Astro per 65-88. Allungo decisivo nella seconda frazione (28-43) e seconda parte di gara di consolidamento. Migliori realizzatrici Laccorte (Astro) e Glavan (Mercede) con 17 punti. Infine, prima vittoria stagionale del Basket Quartu, in casa del Condor Monserrato, per 49-55. Padroni di casa che comandano per 3 quarti (40-38 al 30’), ma subiscono il recupero avversario nell’ultima frazione di gioco. Tra le quartesi, da segnalare i 14 punti di Cossu.

© Riproduzione riservata