Il derby di Quartu Sant'Elena apre il quarto turno della Serie C Unica di basket maschile. Questa sera (palla a due alle 20.45) la Ferrini Delogu Legnami, capolista solitaria del torneo con tre vittorie in altrettante gare, riceve la visita dei "cugini" dell'Antonianum, reduci della sconfitta interna incassata per mano della Torres.

Nell'altro anticipo di oggi, il Cus Sassari riceve una Innovyou Sennori in fiducia dopo l'affermazione sul parquet di Calasetta (21).

Due anche i match in programma sabato: alle 17.30, alla Palestra Simula di Sassari, il coach dell'Olimpia Cagliari Roberto Zucca ritrova il suo recente passato affrontando la Torres. A seguire (19.45), sullo stesso campo, è impegnata anche l'altra formazione in orbita Dinamo Sassari, ovvero l'Academy Alghero: avversario Il Veliero Calasetta.

A chiudere il quadro, domenica alle 18, la gara di Sestu tra le uniche due formazioni ancora ferme al palo: Astro ed Elmas.

© Riproduzione riservata