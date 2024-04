Separazione definitiva tra Eloise Pavrette e la Techfind Selargius. A una giornata dal termine della regular season dell'A2 Femminile di basket, il club di viale Vienna e la 21enne pivot francese hanno optato per la risoluzione contrattuale.

Una scelta motivata, ufficialmente, da ragioni familiari, anche se nelle ultime settimane serpeggiava il malumore per le prestazioni in costante calo dell'ex Villeneuve d'Ascq, che chiude la sua avventura in giallonero con 10,7 punti e 7,8 rimbalzi di media in 23 gare di campionato.

Già certo del sesto posto nella griglia playoff grazie all'ultima vittoria contro la Stella Azzurra Roma, il San Salvatore non dovrebbe intervenire sul mercato, affidando a Reani ed El Habbab la responsabilità del settore lunghe.

