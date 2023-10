L'abbraccio del pubblico amico per risorgere dopo tre sconfitte consecutive. Nuovo appuntamento al PalaVienna per la Techfind Selargius, che sabato pomeriggio ospita la Dimensione Bagno Carugate nel quarto turno campionato di Serie A2 Femminile di basket.

Giallonere e lombarde condividono l'ultima piazza in classifica, ancora senza punti all'attivo. Il match di domani, dunque, mette già in palio dei punti pesanti: «Questa stagione è iniziata in salita, ma questo non deve farci dimenticare né il nostro potenziale né perdere di vista i nostri obiettivi», afferma il capitano Silvia Ceccarelli, «la realtà è che abbiamo perso le ultime 3 partite, ma le ultime due sono state equilibrate per tutti e quattro i periodi. Ci è sempre mancata solo alla fine la lucidità e un pizzico di cattiveria agonistica per riuscire a fare risultato. Ci sono stati comunque segnali positivi: a tratti abbiamo dimostrato di poter giocare bene insieme sia in attacco che in difesa, e adesso stiamo lavorando per ridurre al minimo i cali di intensità e riuscire a giocare con più ritmo».

Sconfitta, fin qui, da Giussano, Spezia e Derthona, Carugate naviga da anni nella categoria, e può fare affidamento su un roster piuttosto esperto, nel quale figurano elementi di spicco come Caccialanza e Rizzi (viste anche a Crema in A1). Da tenere d'occhio anche una vecchia conoscenza del basket sardo come l'ala Giulia Rulli, nell'Isola tra il 2011 e il 2014 con le canotte di Virtus e Cus Cagliari: «Carugate è un’ottima squadra», conferma Ceccarelli, «sarà importante, già dal primo minuto, approcciare la gara concentrate sul piano partita e con la grinta giusta».

